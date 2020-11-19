Son dakika haber! FETÖ sanığı eski avukata 6 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski avukata 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Hüseyin D. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden sanık, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, Hüseyin D'nin tutuklanmasına hükmetti.
- Kaynak: AA
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