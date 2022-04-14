MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İnandı video konferans aracılığıyla katıldı, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay tanık olarak dinlendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini söyleyen Sevilay, darbe girişiminden önce tekstil ticareti yapmak için Kırgızistan'a gittiğini, burada birçok kez İnandı ile görüştüğünü söyledi.

İnandı'yı Kırgızistan'daki Türk okullarının genel müdürü olarak bildiğini anlatan Sevilay, "Kırgızistan sokaklarındaki her 10 kişiden 8'i Orhan İnandı'yı tanır. Kırgızistan'da iş yapmak isteyenler, devlet ve bürokrasiyle arası iyi olan kişileri bulmaya çalışır yoksa işler başka yürümez. Ben de bu kapsamda Orhan beyden randevu talep ettim, görüştüm. Herkese yardım ediyordu, başında bulunduğu şirket de legaldi." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, İnandı'nın kendisine de yardımda bulunduğunu, silahlı terör örgütü kapsamında herhangi bir faaliyetine şahit olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Köksal'ın, "Önceki beyanlarında Orhan İnandı için 'FETÖ'nün Kırgızistan imamıdır' demişsin." ifadesini hatırlatması üzerine Gürbüz, "Orhan bey, Kırgızistan'daki okulların genel müdürü olarak geçerdi, onu demek istedim." dedi.

Bunu üzerine Başkan Köksal, "Darbe girişiminden sonra ticaret için Kırgızistan'a gittiğini söyledin. Neden Türkiye ya da Kırgızistan'daki yetkili makamlara değil de Orhan İnandı'ya gittin?" sorusuna ise Gürbüz, "Orada iş yapmak istiyorsanız şahsi ilişkileriniz olması gerekiyor, Orhan beyin herkes tarafından bilinmesinden dolayı görüştüm." cevabını verdi.

Tanık F.B. de Kırgızistan'da bulunduğu sırada görüştüğü Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının, kendisine Orhan İnandı'nın FETÖ'ye bağlı okullardan sorumlu kişi olduğunu söylediğini, bunun dışında bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Tanık S.G. ise Kırgızistan'daki FETÖ'ye bağlı yurtta müdürlük yaptığı sırada Orhan İnandı'nın ismini duyduğunu belirterek, "Orhan İnandı'yı FETÖ'ye bağlı okullardan sorumlu genel müdür olarak biliyordum. Yüksek rütbeli ziyaretçiler gelince o da okula geliyordu. Onun dışında kendisini gördüğüm yoktu." diye konuştuk.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İtirafçı olmuştu

Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildiği belirtildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Gürbüz Sevilay, 19 Ekim 2021'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.