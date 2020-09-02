Son dakika haber: FETÖ'ye ait derneğin sekreteri hakkında örgüt üyeliği suçundan dava - Son Dakika

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan derneğin sekreteri sanık hakkında 15 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan zanlı A.G. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle A.G. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.G'nin örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığı, FETÖ/PDY ile iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte sekreter olarak görev yaptığı belirtildi.

Sanığın, diğer örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu, örgüte müzahir sendikada SGK kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, A.G'nin örgütsel faaliyetleri kapsamında H.C.A. adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı, sanığın konaklama kaydının bulunduğu oteller ile ByLock tanımlı telefon hattının ortak noktalardan baz verdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Sanık A.G. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.