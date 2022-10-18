Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı

18.10.2022 13:51

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı "Gazi Turgut Aslan operasyonu, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik alınan soruşturma izinleri kapsamında bu sabah başlamıştır" "Bu bir...

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı

"Gazi Turgut Aslan operasyonu, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik alınan soruşturma izinleri kapsamında bu sabah başlamıştır"

"Bu bir şafak operasyonu değildir"

"Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimalatlar doğrultusunda örgütten kopuşları engelleme, örgütü canlı tutma ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya devam edilmesi konhusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur"

"Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri tamam yurt dışı kaynaklıdır"

"3-6 bin lira arasında örgüt mensupların, örgüt yöneticileri tarafından aktarılan bir sistem"

"Bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Turgut Aslan, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunun detaylarını açıkladı - Son Dakika
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