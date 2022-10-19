FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı

Örgüt üyelerinin yeni çalışma sistemini polis böyle çökertti

Yurt dışından gelen paraları örgüt mensuplarına dağıtan finansörleri polis tek tek tespit etti, ardından yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Afyonkarahisar'da ile birlikte 59 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 22 şahsın örgütün ayakta kalması için finans sağladıkları ve özellikle yurt dışından gelen paraları kentteki örgüt mensuplarına dağıttıkları ortaya çıktı.

59 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun Afyonkarahisar'daki ayağı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin sağladığı destek ile gerçekleştirildi. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 8 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takiplerin ardından dün düğmeye basıldı. Operasyonda önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalar ise polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alındı. Aramalarda örgüt yöneticilerinin dağıtılmak üzere yurt dışından gönderdikleri paraları sakladıkları yerler ise bir bir ortaya çıkardı. Şahısların paraları evlerinde kullanılmayan eşyaların arasına zulaladıkları bazılarının ise zarflar içerisinde taşıdıkları ortaya çıktı. Operasyonda 140 bin 300 TL, 10 bin 541 dolar, bin 710 Euro, 6 adet Ata altını, 9 adet çeyrek altın ve 3 adet yarım altın ele geçirildi.

Örgütün son çalışma sistemi operasyonla deşifre edildi

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin çalışma sistemleri de deşifre edildi. Buna göre, yurt dışından gönderilen paraların internet haberleşme programları üzerinden Anadolu'da kentlere dağıtımının sağlandığı belirtildi. Bir birlerini tanımayan kişilerin para alışverişlerini internet üzerinden görüşmelerin ardından kendilerine bildirilen TC kimlik numaraları üstüne banka ATM'lerine yatırdıkları, bazen de elden teslim ettikleri kaydedildi. Şahısların bu sayede örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları ve özellikle kamudan ihraç olan örgüt mensuplarına bu sayede gelir sağladıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işleri devam ediyor.

Öte yandan, yapılan teknik takiplerde örgüt üyelerinin para transferlerinde kullandıkları ATM'ler de yaptıkları işlemleri ise anbean kayıt altına alındı.