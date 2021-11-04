İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin itiraflarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni şüphelilere ulaştı. Halen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına eylemlere devam ettikleri itirafçı beyanlarında belirtilen 6 kişi daha tespit edildi. İstanbul merkezli 2 ilde bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ederken, yakalanan 4 şüphelinin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri düşünülüyor. - İSTANBUL

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