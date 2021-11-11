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FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN - Son Dakika

FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN

11.11.2021 16:31
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yangında zarar gören alanlara, aleve dayanıklı ağaç türlerinin fidanları dikildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yangında zarar gören alanlara, aleve dayanıklı ağaç türlerinin fidanları dikildi. Fidan dikimi sırasında ilçede yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıkan orman yangını ise 2 saat sonra söndürüldü.

Türkiye genelinde 84 milyon vatandaşın her biri adına 3'er adet olmak üzere 252 milyon fidan toprakla buluşuyor. Antalya'da fidan dikimi, 28 Temmuz tarihinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Manavgat'ta yapıldı. Manavgat'ın yangında en çok zarar gören Kalemler Mahallesi ormanlık alanına getirilen ve yangına dayanıklı fıstık çamı, defne, keçiboynuzu, andız, servi fidanlarını orman genel müdürlüğü sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar elbirliğiyle toprakla buluşturdu. 5 bin fidanın dikildiği Kalemler Mahallesinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı da fidan dikip can suyu verdi. Türkiye genelinde dikilecek 252 milyon fidanın 27 milyonunun Antalya'da toprakla buluşacağı bildirildi.

BİR TARAFTA FİDAN DİKİMİ BİR TARAFTA YANGIN

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, etkinliğin Türkiye genelinde yapıldığnı belirterek, 252 milyon fidanın toprakla buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Dikici, 'Her yıl bu etkinliği Antalya merkezde yapardık, ancak bu yıl yangında zarar gören ilçemiz Manavgat'ta yapıyoruz. Aleve dayanıklı türlerden olan ağaçlarımızın fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah yanan yerler yeniden yemyeşil olacak dedi.Diğer yandan ilçede fidan dikimi devam ederken Burmahan Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangına 2 helikopter de havadan destek verdi. Yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıktığı belirlenen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN
FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN

Manavgat, Antalya, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİDAN DİKİMİ YAPILAN MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI - YENİDEN - Son Dakika


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