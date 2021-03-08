Sinop, Kastamonu ve Amasya'da "Mercan Ormanları" için fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Sinop, Kastamonu ve Amasya'da "Mercan Ormanları" için fidanlar toprakla buluşturuldu

08.03.2021 15:50
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlatılan "Mercan Ormanları Seferliği" kapsamında Sinop, Kastamonu ve Amasya'da fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlatılan "Mercan Ormanları Seferliği" kapsamında Sinop, Kastamonu ve Amasya'da fidan dikildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, seferberlik kapsamında Abalı köyünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Karaömeroğlu çifti, Mercan Ormanı'nda 40 fidanı toprakla buluşturdu.

Kastamonu

Proje kapsamında Kastamonu merkez Bahadır köyünde de fidan dikildi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, törende yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına yönelik şiddete işaret eden Kılıçarslan, "Geçtiğimiz yıl 300 civarında kadınımız maalesef öldürülmüş, şiddete maruz kalmış. 2021 yılında ise 65 günlük sürede bu sayı 67'ye yükselmiş. Neredeyse her gün bir kadın katledilmiş oluyor. Umarım bu konu gündemimizden en hızlı şekilde düşer ve kadınıyla, erkeğiyle mutlu bir yaşam geçiririz." dedi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, karar mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ise kadının aile ve toplumsal hayatın tamamlayıcısı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi olduğunu söyledi.

Amasya'daki fidan dikme etkinliğine Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, protokol üyeleri ve kadınlar katıldı.

Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu
Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Mercan Ormanları için fidanlar toprakla buluşturuldu

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kadınlar Günü, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Sinop, Kastamonu ve Amasya'da 'Mercan Ormanları' için fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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