Son dakika haber... Fikirtepe'de kentsel dönüşüm düğümünde sorun çözülüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Fikirtepe'de kentsel dönüşüm düğümünde sorun çözülüyor

06.12.2020 23:23
Son dakika haber... Fikirtepe'de kentsel dönüşüm düğümünde sorun çözülüyor, System.String[]

Son dakika haberler... Türkiye'de kentsel dönüşüm denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Fikirtepe'de yıllar sonra düğümler çözülüyor.

Türkiye'de kentsel dönüşüm denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Fikirtepe'de yıllar sonra düğümler çözülüyor.

Fikirtepe'de 2011 yılında başlatılan kentsel dönüşümde bazı projeler tamamlanırken, bazı inşaat firmaları projeleri durdurmuş ve yüzlerce aile mağdur olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya el atarak projelerin TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle devam edeceği sözünü vermişti. Bunun üzerine çalışmalara başlayan bakanlık, mahallede dönüşüm ofisi kurdu. Kadıköy Belediyesi dönüşüm ile ilgili yakından ilgilendiğini belirterek, her türlü destek vereceklerini açıkladı.

Fikirtepe Mahallesi Muhtarı Halil Erdoğan, "Kadıköy Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Büyükşehir Belediyesinin, kimin en ufak faydası varsa biz hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü sorun Fikirtepe'nin, Dumlupınar'ın, Eğitim Mahallesi'nin sorunuydu. İnanın insanlar çok sıkıntı çekiyordu. Bu imarla ilgili Şehircilik Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Kadıköy Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm mağduru Hasan Bakıcı, "Açıklamalar güzel,burası 2011 yılında başladı. Kanayan bir yaraydı. Bu girişimlerden sonra inşallah sesimizi duyup düzeltirler. Burada Kadıköy Belediyesi'nin tabii ki destekleri var. Bu yaraya onların da el uzatmalarını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki katkılarından dolayı. Hem belediye başkanımıza hem büyükşehir belediye başkanımıza hem de Bakan Kurum'a çok çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

"Hepsi çok memnun, hepsi sevinç içerisindeler"

Müjdenin sevindirici olduğunu söyleyen Yeni Fikir-Der Başkan Yardımcısı Menderes Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir an önce buraya müdahale etmiş olması çok sevindirici oldu. Bütün halk için bu sevindirici oldu. Ayrıca Kadıköy Belediyesi'nin de burada aktif olarak olacağını öğrendik. Bununla ilgili toplantıyı da bakanımız aynen açıkladığı gibi olacak. Bir an önce bitecek. Aynı toplantıda Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Başkan'ın olmuş olması da perçinleştirdi. Hepsi çok memnun, hepsi sevinç içerisindeler" ifadelerini kullandı.

'Fikirtepe için hazırız'

Konu hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Burada Kadıköy Belediyesi'nin bir yetkisi yoktu, tüm yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaydı. Sayın bakanımızla 30 Haziran'da Ankara'da görüştüm. Burayı anlattım. Sorunun çözülmesi gerektiğini, insanların, yurttaşlarımızın, Kadıköylü komşularımın mağdur olduğunu dile getirdim. O da çok sıcak davrandı ve sorununun çözümü için çalışmalara başladık. Hemen ertesi günü çalışmaya başladık. Ankara'dan bürokratlar belediyeye geldiler, belediyede bir toplantı yaptık. Neyi nasıl yapabiliriz, nasıl hızlı yapabiliriz? Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla istişare içerisinde çalışmaya başladık. Ekrem başkanımla beraber buraya geldik, burada bazı ziyaretlerde bulunduk, vatandaşlarımızla, inşaat sahipleriyle, mağdurlarla görüştük. Bundan yaklaşık 10 gün önce de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Fikirtepe'de Kadıköy'de yaptığı toplantıda bakanlığın yarım kalmış tüm projeleri devralacağı sözünü verdi. Bu olması gerekendi. Biz bu sorunun çözümü noktasında Kadıköy Belediyesi olarak hangi yetki verilirse, bakanlık tarafından bizden ne istenirse bakanlığın yanında olduğumuzu beyan ettik. Yetkimiz olmasa bile burada gelip bu sorunun Ankara'dan duyulması için burada yaşayanların sesi olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Fikirtepe, Kadıköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Fikirtepe'de kentsel dönüşüm düğümünde sorun çözülüyor - Son Dakika


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