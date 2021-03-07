Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor

07.03.2021 13:21

Son dakika haberi... Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor Fil hastalığı olarak da bilinen lenf ödem hastalığına yakalanan 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, yatağa bağımlıydı.

Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor

ANKARA - Fil hastalığı olarak da bilinen lenf ödem hastalığına yakalanan 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, yatağa bağımlıydı. Tedavileri başarı ile devam eden Tarhan, "Çok şükür tedavim baya iyi gidiyor, yürüyorum" dedi.

Bursa'da lenf ödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişlikler, yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığına kadar ulaşan 46 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak sokağa çıkacağı ve çocuklarıyla gezebileceği güzel günlerin hayalini kuruyordu. 5 yıldır yatağa mahkum olan Aynur Tarhan, çareyi Ankara Şehir Hastanesi'nde buldu. Burada uygulanan tedavi sayesinde bacaklarındaki şişlikler inen kadın artık yürüyebiliyor.

"Hastamızda ilk 1 ay içerisinde yaklaşık 25 kiloya yakın bir kayıp oldu"

Aynur Tarhan'ın tedavi sürecini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Pınar Borman, "Bu hastamız 46 yaşında bir hasta, Bursa'dan bize yaklaşık 8 ay önce başvurmuştu. Hasta yatağından çıkamıyordu. Bu gördüğünüz bacağındaki şişliklerin en az 2 katı kadar şişlik vardı. Aylardır yatağa mahkum ve yürüyemeyen bir hastaydı. Pek çok merkeze başvurmasına rağmen tedavisi yapılamamış bir hastaydı. Biz hastamızı kabul ettik. Hastamıza öncelikle diyetini verdik, yapması gerekenleri, cilt bakımını ve öz bakım yöntemlerini anlattık. Masaj bandaj egzersiz gibi yöntemlerimizi uyguladık. Hastamızda yaklaşık 25 kiloya yakın bir kayıp oldu ilk 1 ay içerisinde. Bu çok büyük bir kayıp. Çünkü verdiği kiloların bir kısmı kilo, bir kısmı da biriken suydu. Çünkü biz bu tarz tedavilerde bu sıvıları kalbe, kalpten böbreklere ve böbreklerden de idrarla atıyoruz. Çok başarılı bir tedavi oldu. Sağ bacağında hemen hemen hiç kalmamıştı. Sol bacağında da bu gördüğünüzün yarısına inmişti. Yaklaşık 5 ay bizde tedavi gördü. Fakat karın sarkması vardı bu hastamızda. Yani karnı dizlerindeydi bu hastamızın ve yürümesini engelliyordu. Biz bacağındaki ödemi azalttıktan sonra hastamızı plastik cerrahiye yönlendirdik. Orada operasyon yapıldı ve hastanın yürümesi daha kolaylaştı. Daha sonra araya Covid-19 vesaire girince hastamızı geçen hafta tekrar yatırdık. Başarımız tabi bir miktar azalmıştı. Çünkü hastamız kendisine denilenleri evde uygulamamıştı. Karın ameliyatından dolayı ağrıları olduğu için. Ama şu anda 1 haftada yaklaşık 8 kilo verdi hastamız" şeklinde konuştu.

"Çok şükür tedavim baya iyi gidiyor, yürüyorum"

Bursa'dan Ankara'ya gelerek tedavisini olan Aynur Tarhan, tedavi sürecinden çok memnun olduğunu belirterek, "Hemen hemen 7-8 senedir bu hastalık var. 5 senedir yatalaktım hiçbir yere çıkamıyordum. Hep evde bağlıydım. Buraya geldik. Burada tedavimi baya baya oldum. Çok iyi oldum, çok da memnunum. Evde hiç ayağa kalkamıyordum, yürüyemiyordum, ihtiyaçlarımı göremiyordum. Çok şükür tedavim baya iyi gidiyor, yürüyorum. Çok da sevinçliyim şimdi. Çok zorluk çektim. İnan o kadar zorluk çektim ki anlatamam artık. Tedaviden sonra eve gittim. Çocuklarıma yemek yapabiliyordum artık. Ayakta baya baya duruyordum. Çok şükür burada tedavim çok başarılı gitti" diye konuştu.

Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor
Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor
Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor
Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor

Şehir Hastanesi, Mahkum, Ankara, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Fil hastası kadın 5 yıldır sokağa dahi çıkamıyordu, artık yürüyebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei