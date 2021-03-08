Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) milletvekili seçimlerini kazandı.
Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı ilk verilere göre, RHDP, 255 üyeli mecliste 148 sandalye kazandı.
Katılımın düşük olduğu seçimlere ilişkin nihai sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.
Ekim 2020'deki cumhurbaşkanı seçimi sonrasında çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı seçimini boykot eden muhalif partiler, milletvekili seçimlerine girme kararı almıştı.
Muhalif Fildişi Sahili Demokratik Partisi (PDCI) Genel Sekreteri Niamkey Koffi dün 255 sandalyeli mecliste 128 vekil çıkaracak oyu aldıklarını ileri sürmüştü.
Kaynak: AA
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