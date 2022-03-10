Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez, ABD'nin Ukrayna savaşına müdahil olması durumunda askeri tesisleri ABD güçlerine açmaya hazır olduklarını bildirdi.

Büyükelçi Romualdez, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Romualdez, Başkan Rodrigo Duterte'nin savaşın ABD'ye sıçraması durumunda 1951'de imzalanan savunma anlaşması uyarınca bu ülkeye askeri tesislerin açılacağını söylediğini belirtti.

Duterte'nin Rusya'nın "işgalinin" yanlış olduğunu belirttiğine işaret eden Romualdez, Filipinler Devlet Başkanı'nın "Desteğimizi isterlerse Filipinler buna hazırdır. En büyük müttefikimiz ABD tarafına hangi tesise ihtiyaç duyarlarsa bunu sağlayacağımıza dair güvence verin." ifadelerini aktardı.

Romualdez, yakın zamanda Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda ABD'li yetkilerle Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirerek uluslararası çevreleri Rusya ile iş yapmamaya davet etti.

Filipinler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını kınayıp Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rus saldırılarının durdurulmasına evet oyu vermişti.

Altı yıllık görev süresi haziranda dolacak Duterte, başkanlığının ilk yıllarında Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler geliştirirken ABD'nin güvenlik politikalarını eleştiren bir tutum sergiliyordu.

Filipinler ve ABD arasında 1951'de imzalanan savunma iş birliği anlaşması, herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardımda bulunulmasını öngörüyor.

ABD makamları da Güney Çin Denizi'nde oluşabilecek herhangi bir çatışma durumunda Filipinler'e her türlü askeri yardımı yapmaya hazır olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.