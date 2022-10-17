Son dakika haber | Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü

17.10.2022 14:50
Son dakika haber | Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü

Son dakika haberler... Filipinler'de seyir halindeyken lastiği patlayan askeri aracın takla atması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Filipinler'de seyir halindeyken lastiği patlayan askeri aracın takla atması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, lastiği patlayan aracın takla atarak bir beton mikserine çarptığını, 7 askerin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, aracın, Masbate eyaletinin Uson kasabasındaki bir askeri kamptan yiyecek ve diğer malzemeleri aldığını, kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini belirtti.

Ordu yetkilisi Alex Luna, araçtaki bazı askerlerin istihbarat toplama görevinden döndüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü - Son Dakika

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