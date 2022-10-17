Yetkililer, aracın, Masbate eyaletinin Uson kasabasındaki bir askeri kamptan yiyecek ve diğer malzemeleri aldığını, kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Filipinler'de askeri aracın takla atması sonucu 7 asker öldü - Son Dakika

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