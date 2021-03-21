Son dakika haber: Filipinler'de polise pusu: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 17 Şubat'ta, silah bırakmayı kabul eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyeleri ile Yeni Halk Ordusuna (NPA) mensup komünist isyancıları kapsaması beklenen af yasasını onaylamıştı.

Ülkede, Rodrigo Duterte 'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu. Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

Eleazar, isyancıların yakalanması için bölgeye polis ve askerlerin gönderildiği bilgisini paylaştı.

Camarines Norte bölgesindeki Labo kentinde polisle isyancılar arasında çatışma çıktığını belirten Eleazar, 3 saat süren çatışmada 5 polis memurunun hayatını kaybettiğini ve 2'sinin de yaralandığını kaydetti.

Filipinler 'de isyancıların kurduğu pusuda, 5 polis memuru yaşamını yitirirken, 2'si de yaralandı.

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