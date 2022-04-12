Son dakika haber | Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e çıktı

12.04.2022 09:16
Son dakika haber | Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e çıktı

Son dakika haberler... Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.

Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.

The New Daily'nin haberine göre, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde dört köyde 10-11 Nisan'da meydana gelen toprak kaymalarında 22 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ülkenin Davao de Ora ve Davao Oriental bölgelerinde de şiddetli fırtınaların neden olduğu sel ve heyelanlarda 6 kişi öldü. Böylece toplam ölü sayısı 28'e çıktı.

30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi

Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 28'e çıktı - Son Dakika


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