Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor

26.03.2022 14:16

Son dakika haberi: - Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldi Halk, tahliye ediliyor Filipinler'deki Taal Yanardağı'ndan yükselen dumanların ardından, bölgedeki yüzlerce kişi için tahliye çalışmalarına başlandı.

- Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldi

Halk, tahliye ediliyor

MANILA - Filipinler'deki Taal Yanardağı'ndan yükselen dumanların ardından, bölgedeki yüzlerce kişi için tahliye çalışmalarına başlandı.

Filipinlerin başkenti Manila'nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı'nda hareketlilik tespit edildi. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir duman püskürten yanardağ, yetkilileri harekete geçirdi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uyarı seviyesinin 2'den 3'e çıkarıldığı belirtilirken, "Ana kraterde, sonraki patlamaları daha da şiddetlendirebilecek magmatik hareket var" ifadelerine yer verildi. Enstitü Müdürü Renato Solidum ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kraterin sığ kısmındaki magma, suyla etkileşime girerek freatomagmatik aktivite adı verilen bir patlamaya neden oldu" dedi.

Tahliyelere başlandı

Öte yandan, yanardağın harekete geçmesiyle birlikte bölgede yaşayan kişiler için de tahliye çalışmalarına başlandı.

Filipinler, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen bir volkan kuşağı olan "Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.

Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor
Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor
Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor

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Filipinler'de Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi Filipinler'de Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filipinler'de Taal Yanardağı'ndan dumanlar yükseldiHalk, tahliye ediliyor - Son Dakika


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