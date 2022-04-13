Son dakika haber! Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi

13.04.2022 10:17
Son dakika haber! Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi

Son dakika habere göre Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, afetten en fazla etkilenen bölgedeki 10 kasabada 47 kişinin öldüğünü açıkladı.

Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Bölgenin insansız hava araçlarıyla denetlendiğini vurgulayan Cari, aşırı yağışlar nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Filipinler ulusal afet ajansı, afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 193 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.

En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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Filipinler, Fırtına, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika


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