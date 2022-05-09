Son dakika haber: Filipinler'deki seçimler sırasında 3 köy korucusu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Filipinler'deki seçimler sırasında 3 köy korucusu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

09.05.2022 09:46
Son dakika haber: Filipinler'deki seçimler sırasında 3 köy korucusu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberine göre Filipinler'de devlet başkanlığı, genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi devam ederken ülkenin güneyindeki Maguindanao eyaletinde 3 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Filipinler'de devlet başkanlığı, genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi devam ederken ülkenin güneyindeki Maguindanao eyaletinde 3 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri, Maguindanao eyaletine bağlı Buluan kasabasındaki bir seçim merkezinin yakınında silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 3 köy korucusunun hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binlerce polis ve askeri personel, özellikle şiddetli siyasi rekabetlerin yaşandığı kırsal bölgelerde konuşlandırıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.

Pasifik Okyanusu'nda 7 binden fazla adadan oluşan 110 milyon nüfuslu ülkede devlet başkanı, başkan yardımcısı, 12 senatör, yüzlerce kongre üyesi ve binlerce vali, belediye başkanı ve il meclis üyelerini seçmek üzere oy verme işlemi devam ediyor.

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yerel seçimler, Filipinler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Filipinler'deki seçimler sırasında 3 köy korucusu silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika


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