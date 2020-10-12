Son dakika haber | Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok" - Son Dakika

Son dakika haber | Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok"

12.10.2020 23:27
Son dakika haber | Filistin Başbakanı Iştiyye:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de barışa ciddi bakan bir ortak bulunmadığını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de barışa ciddi bakan bir ortak bulunmadığını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesinin yaklaşık 80 üyesiyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Iştiyye, "İsrail işgali altında inleyen Filistin halkı, adil siyasi çözümden en çok istifade edecek taraftır. Ancak halihazırda İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok." dedi.

Iştiyye, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurma fırsatı elde edemediğini ve mülteciler sorununa adil bir çözüm bulunamadığını kaydetti.

Muhtemel bir siyasi çözümün Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmeyi temel alması gerektiğine işaret eden Iştiyye, AB'yi Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Filistin Başbakanı, işgalin mevcut haliyle İsrail'in işine yaradığını, bu sayede Filistin topraklarına, su kaynaklarına ve insan gücüne el konulduğunu ifade etti.

İsrail ile varılan normalleşme anlaşmalarına da değinen Iştiyye, bu anlaşmaların "barış karşılığında toprak" ilkesine değil "işgal devam ederken karşılıksız barış" ilkesine hizmet ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Filistin, İsrail, Avrupa, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İsrail'de barış için ciddi bir ortak yok' - Son Dakika

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