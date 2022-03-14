Son dakika haber... Filistin: BM kararlarının uygulanmasında çifte standart olmamalı - Son Dakika
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Son dakika haber... Filistin: BM kararlarının uygulanmasında çifte standart olmamalı

14.03.2022 18:06
Son dakika haber... Filistin: BM kararlarının uygulanmasında çifte standart olmamalı

Son dakika haberine göre İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası toplumun güvenilirliğinin tehlikede olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasında çifte standart olmaması gerektiğini belirtti.

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası toplumun güvenilirliğinin tehlikede olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasında çifte standart olmaması gerektiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karar alma organı Yürütme Komitesinin de üyesi olan Bakan Şeyh, Ramallah'ta ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Filistinli Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle "ikili ilişkiler, İsrail'le ilgili durum, bölgesel ve uluslararası meseleler dahil olmak üzere birçok dosyayı görüştüklerini" aktardı.

Şeyh, şunları kaydetti:

"Toplantıda, uluslararası toplumun güvenilirliğinin tehlikede olduğunu ve BM kararlarının uygulanması konusunda uluslararası meşruiyetin bölünmemesi ve çifte standart olmaması gerektiğini vurguladık."

BM kararlarına göre İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin "uluslararası hukuka aykırı" sayıldığını vurgulayan Şeyh, "Bu kararların uygulanmasının ve İsrail işgalinin topraklarımızı terk etmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Şeyh'in yanı sıra Filistin tarafından, Filistin Yönetiminin Diplomatik İlişkiler Danışmanı Mecdi el-Halidi ile Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de hazır bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Filistin: BM kararlarının uygulanmasında çifte standart olmamalı - Son Dakika


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