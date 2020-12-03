Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 873'e, vaka sayısı da 106 bin 312'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 738 yeni vaka tespit edildiği, 1469 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

???????Söz konusu can kayıplarından 4'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 15'inin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 873'e, vaka sayısının da 106 bin 312'ye yükseldiği, iyileşen sayısının ise 80 bin 858'e ulaştığı ifade edildi.