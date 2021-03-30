Son dakika haber! Filistin'de son 24 saatte 1800'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti, 1870 kişide virüs tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1870 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1032'sinin Batı Şeria, 785'inin Gazze Şeridi'nde 53'ünün Doğu Kudüs'te tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 16 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 868'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 268 bin 590'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 213'ünün durumunun ağır olduğu, 241 bin 129 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Gazze'de vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar nedeniyle, son günlerde az da olsa düşüş yaşandığı göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının giderek artması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 610 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 64 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zaten zor durumda olan Gazze'deki sağlık sistemi üzerindeki yükün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.