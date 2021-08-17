Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanı Abbas, Japonya Dışişleri Bakanı'yla "Filistin'deki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile Filistin'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Japon Bakan Motegi'yi Ramallah'taki başkanlık binasında kabul etti.

Japon Bakan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Abbas, Filistin ve Japon halklarını birbirine bağlayan dostluk ilişkilerinden de övgüyle söz etti.

Abbas, İsrail işgalini sonlandıracak uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun şekilde bir siyasi sürecin başlatılmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca Japonların Filistin halkına verdiği desteği takdir etti.

Japon Bakan Motegi ise ülkesinin "iki devletli çözüme göre bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklemeye devam etme konusunda kararlı olduğunu" kaydetti.

Motegi ayrıca ziyaretinin temel amacının; ülkesinin barışın sağlanmasına yönelik çabalara verdiği kararlı desteği vurgulamak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi olduğuna dikkati çekti.