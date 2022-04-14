Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır

14.04.2022 00:07
Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır

Son dakika gündem haberine göre Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır olduğunu belirterek, istikrarsızlıktan İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır olduğunu belirterek, istikrarsızlıktan İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus ve Beytüllahim kentlerinde iki Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in her gün Filistinlileri öldürerek gerilimi tırmandırdığını ve istikrarın sarsılmasına neden olduğunu belirtti.

İsrail'in kışkırtıcı politikasının gerginliği tırmandırdığına dikkat çeken Ebu Rudeyne, durumun hassas, tehlikeli ve patlamaya hazır bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Ebu Rudeyne, "İsrail işgal güçleri, Filistin halkına yönelik her gün kontrolsüz cinayetler işliyor. Sene başından bugüne kadar 37 şehidimiz var. Ayrıca Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlar da var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma kınama politikasıyla yetinmemesi çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması gerektirdiğini ifade etti.

İsrail ordusunun mart ayı başından itibaren başlattığı göz altı ve kapsamlı denetimler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik hat safhaya ulaşmış durumda.

YORUMLAR
500
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor Batı Şeria'da İsrail ordusunun müdahaleleri devam ediyor

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 00:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement