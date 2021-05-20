Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el- Maliki, " İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor." dedi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Filistin Özel Oturumu'nda konuşan Maliki, İsrail'in "Filistinlilerin en kutsal mekanına en kutsal ayın en kutsal gecesinde baskın düzenlemesinin" tek başına bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Maliki, son dönemde Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin, "Kudüs, insanlarını işe katmadan ve insanları pahasına barış yapabileceğini düşünenlere karşılık verdi. İşgalcilere Kudüs'ü hediye edenlere yanıt verdi. Kudüs'ün satılık olmadığını, onlara ait olmadığını anlattık. Aksa'yı bölmeye çalışanlara cevap verildi ve halkın buna izin vermeyeceği ortaya kondu. Sahibi olmayanların Aksa'yı hakketmeyenlere vermesine müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'in öz savunma hakkına vurgu yapan ülkelere seslenen Maliki, "İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor." dedi.

Maliki, uluslararası toplumun sorumluluğunu üstlenerek İsrail'in "kutsal mekanları, topraklarını Filistin'in bugünü ve yarınını işgaline bir son vermesi" çağrısında bulunarak, "Uluslararası kanunlar, uluslararası düzenin köşe taşıdır, kandırmacayı ve yanlış tefsiri kabul etmez. İsrail'e kanunların üzerinde bir ülke olarak muamele etmek ancak bu durumu teşvik eder. Bizler sizlerden uluslararası hukuk çerçevesindeki İsrail'in işgal altındaki bölgelerde ve Doğu Kudüs'te oldubittilerle uygulamaya sokmaya çalıştığı prosedürlere karşı vaatlerinizi tutmanız çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası toplumun sorumluluğu işgalin kurbanlarına destek olmak, savaş suçlarına dokunulmazlık getirmek değil. Sorumluluğunuz, yasa dışı yerleşim yerleriyle mücadele etmek, bu yerleşim yerlerini boykot edenlerle değil." ifadelerini kullanan Filistin Dışişleri Bakanı, "Netanyahu hükümeti, iki devletli çözüme inanmıyor, yasa dışı yerleşim politikasına devam ederek bu çözümü boşa çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın, Maliki konuşurken salondan ayrıldığı objektiflere yansıdı.