Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı

12.11.2020 20:29
Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yaşadığı mali krize acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yaşadığı mali krize acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maliki, uluslararası topluma sorumluluğunu üstlenme ve UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması için acil harakete geçme çağrısında bulundu.

UNRWA'nın çalışmalarını baltalama çabalarının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in Ajans'ın çalışmalarının destekçisi olduğunu belirtti.

UNRWA, 28 bin çalışanının maaş ödemesini ertelediğini açıklamıştı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık görevlileri ve öğretmenler dahil 28 bin kurum çalışanının maaşlarının bir kısmının ödemesini ertelemek zorunda kaldıklarını söylemiş ve ajans çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için uluslararası topluma 70 milyon dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti İngiliz basınından Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesindeki yerini sağlamlaştırdı Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?
Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
20:19
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü         
19:24
Bu acıya yürek dayanmaz! Göçmen anne, bebeğinin suda kayboluşunu çaresizce izledi Bu acıya yürek dayanmaz! Göçmen anne, bebeğinin suda kayboluşunu çaresizce izledi         
19:19
Kayseri'de Kayseri'de "salgında kritik noktaya doğru gidiliyor" uyarısı         
18:33
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu         
17:46
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 20:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den UNRWA'nın yaşadığı mali krize çözüm bulunması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei