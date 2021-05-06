Son dakika haber! Filistin Dışişleri Bakanı Malki, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, 7 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. - ANKARA