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Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor

06.06.2021 17:33
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'ü siyasi çekişmelerin sahnesine dönüştürdüğü uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'ü siyasi çekişmelerin sahnesine dönüştürdüğü uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginliğe dikkat çekilerek, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'deki hükümet kurma çalışmalarını, Kudüs'te gerilimi artırarak başarısızlığa uğratmaya çalıştığı vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail polislerinin, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde aralarında Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ekibinin de bulunduğu gazetecilere gerçekleştirdiği saldırıya da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu, bir sonraki İsrail hükümetinin önündeki yolu kapatmanın Kudüs'teki gergin durumdan geçeceğine, çünkü bunun Filistin topraklarının geri kalanında ve bölgede güçlü tepkilere yol açabileceğine inanıyor."

Açıklamada, Hamas başta olmak üzere Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkesi sağlamlaştırmaya ve Filistin halkına yönelik "sürekli saldırganlığı" durdurmaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların başarısızlığa uğrayabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.

Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Givara el-Budeyri'yi de aynı şekilde tartaklayarak gözaltına almıştı.

Al Jazeera, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Budeyri'yi saatler süren gözaltının ardından serbest bıraktığını ve 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasakladığını duyurmuştu.

İsrail'de hükümet kurma çabaları

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta hükümeti kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Lapid, 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin, kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sonlanacak

Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclisten güvenoyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisi Milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güvenoyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor - Son Dakika


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