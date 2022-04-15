Son dakika haber... Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 400 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 400 kadar Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, İsrail polisinin baskın sırasında 400 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı da açıklamasında İsrail polisinin baskınında toplam yaralı sayısının 158 olduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail polisinin, Aksa'ya müdahalesinde sağlık ekiplerine ve ambülanslarına da saldırdığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa'da olaylı geçen sabahın ardından yaklaşık 60 bin Müslüman ramazan ayının ikinci cuma namazını eda etmişti.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklamış ancak net bir rakam vermemişti.