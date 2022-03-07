Son dakika haber | Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail yılbaşından bu yana 11 sivil öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber | Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail yılbaşından bu yana 11 sivil öldürdü

07.03.2022 19:26
Son dakika haber | Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail yılbaşından bu yana 11 sivil öldürdü

Son dakika habere göre İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3'ü çocuk 11 sivili öldürdüğü, 21'i çocuk, 9'u gazeteci 103 kişiyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3'ü çocuk 11 sivili öldürdüğü, 21'i çocuk, 9'u gazeteci 103 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında, 11 sivilin öldüğü, 103 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 3 çocuk bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada yaralananlardan da 21'inin çocuk, birinin kadın, 9'unun gazeteci ve 2'sinin sağlık personeli olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin, çocuklar başta olmak üzere Filistinli sivillere yönelik işlediği suçlarda artış olduğuna işaret edilen açıklamada, "keskin nişancıların kullanılması, doğrudan ateş açılması, herhangi bir gerekçe olmadan öldürme, ağır yaralama" gibi suçların arttığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, işgal güçlerinin işlediği suçları engellemek ve Filistinli sivillere koruma sağlamak için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, bir süre önce Batı Şeria'daki askerlerine, taş ve molotofkokteyli atan Filistinlilere ateş etme izninin verildiği bir talimat göndermişti.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail yılbaşından bu yana 11 sivil öldürdü - Son Dakika


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