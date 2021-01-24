Son dakika haber: Filistin, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber: Filistin, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

24.01.2021 20:43
Son dakika haber: Filistin, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Filistin'de 11, Ürdün'de 7 ve Cezayir'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Filistin'de 11, Ürdün'de 7 ve Cezayir'de 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 11 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 533 yeni vaka tespit edildi ve 740 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 344 yeni vaka tespit edildiğini, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini 189 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu bildirdi.

Son rakamlarla birlikte can kaybı 1962'ye, vaka sayısı 174 bin 946'ya, iyileşen kişi sayısı ise 163 bin 380'e ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 934 kişinin enfekte olduğu, 1461 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 224'e, vakaların 320 bin 453'e, iyileşenlerin sayısının da 307 bin 707'ye yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 227 kişinin enfekte olduğu, 190 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 863'e, vakaların 105 bin 596'ya, iyileşenlerin 71 bin 945'e yükseldiği ifade edildi.

Batı Şeria, Filistin, Cezayir, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Filistin, Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika


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