Son dakika haber: Filistinli bir mahkum, Covid-19 aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Filistinli bir mahkum, Covid-19 aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü
20.01.2021 23:57
Bir son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir İsrail hapishanesinde, dünyaya umut olan korona virüs aşılarına dair korkutucu bir gelişme oldu. Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Maher Deeb Sasa adlı 44 yaşındaki tutuklunun aşıyı dün aldığı, bugün de Rimonim Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunduğu belirtildi. Sasa'nın ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığı bildirilerek, tutuklunun ölüm nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
(İHA)
Son Dakika Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj: Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı