Filistinli heykeltıraş Rana Ebu Şara, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi için "Filistin'i temsil eden çiçek ve bitkilerle" çelenk yaptı.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etti; bu esnada tabutun düşme tehlikesi yaşaması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Eski Şehir'de ve çevresinde toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullandı.

Cenaze sırasında Filistinli heykeltıraş Rana Ebu Şara tarafından hazırlanan sıra dışı bir çelenk de dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Ebu Şara, "Bu bir çiçek çelengi değil. Bu bir kaktüs çelengi. Çünkü Şirin, Filistin'in kaktüsüydü. Şirin'in hayatına dokunan tüm bitkileri bu çelenkte topladım." ifadelerini kullandı.

Filistinli gazeteci bu yıl zeytin hasadı yapamayacağı için çelengine zeytin dalları koyduğunu söyleyen Ebu Şara, "Ebu Akile'nin kanının sıçradığı buğday başaklarını, çelenkte kırmızı buğday başaklarıyla temsil ettiğini" dile getirdi.

Ebu Şara, kanın rengini sembolize etmesi için de nar çiçeği kullandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şirin, nar çiçeği, kaktüs, zeytin, buğday başakları bunların hepsiydi. Şirin, Filistin'in çelengiydi. Bizler onun sesiydik. Onu göz göre göre infaz ettiler. (İsrail) İşgalin, Şirin'e karşı işlediği suçlar ve öldürdüğü 50 gazeteci, bizler onların sesiyiz.

Bizler, bu topraklarda, kaktüs, zeytin, nar, buğday gibi ekiliyiz. Şirin, şu tepede uçan helikopterlerin ötesinde gökyüzünde ve biz onu görüyoruz."

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.