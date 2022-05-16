Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail hapishanesindeki 6 ay "idari tutukluluk" süresinin ardından geçen ay serbest bırakılan kanser hastası Filistinli İhab Zeyd el-Keylani yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in nisan ayında serbest bıraktığı 40 yaşındaki Filistinli Keylani'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Keylani'nin, 6 ay boyunca hiçbir gerekçe gösterilmeden "idari tutuklanmaya" tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, hapishaneden çıktıktan sonra Keylani'ye kanser teşhisi konulduğu ifade edildi.

Filistinli Keylani'nin, İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Keylani, İsrail hapishanelerinden çıktıktan kısa süre sonra ölen yüzlerce Filistinli tutukludan biri. Bu hastalıklara tutukluluk döneminde yakalandılar." ifadeleri kullanıldı.

Bu akşam yaşamını yitiren Keylani'nin 4 çocuk babası olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kansere yakalanma oranında bu yıl artış yaşandığına dikkat çekildi.

Filistinli tutuklular arasında bu yıl 22 kişiye kanser teşhisi konulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutukludan 600'ünün hasta olduğu aktarıldı.

İhab Zeyd el-Keylani, ekim ayında herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmış ve hakkında idari tutukluluk kararı verilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.