Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti

16.05.2022 22:53
Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İsrail hapishanesindeki 6 ay "idari tutukluluk" süresinin ardından geçen ay serbest bırakılan kanser hastası Filistinli İhab Zeyd el-Keylani yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanesindeki 6 ay "idari tutukluluk" süresinin ardından geçen ay serbest bırakılan kanser hastası Filistinli İhab Zeyd el-Keylani yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in nisan ayında serbest bıraktığı 40 yaşındaki Filistinli Keylani'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Keylani'nin, 6 ay boyunca hiçbir gerekçe gösterilmeden "idari tutuklanmaya" tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, hapishaneden çıktıktan sonra Keylani'ye kanser teşhisi konulduğu ifade edildi.

Filistinli Keylani'nin, İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Keylani, İsrail hapishanelerinden çıktıktan kısa süre sonra ölen yüzlerce Filistinli tutukludan biri. Bu hastalıklara tutukluluk döneminde yakalandılar." ifadeleri kullanıldı.

Bu akşam yaşamını yitiren Keylani'nin 4 çocuk babası olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kansere yakalanma oranında bu yıl artış yaşandığına dikkat çekildi.

Filistinli tutuklular arasında bu yıl 22 kişiye kanser teşhisi konulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutukludan 600'ünün hasta olduğu aktarıldı.

İhab Zeyd el-Keylani, ekim ayında herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmış ve hakkında idari tutukluluk kararı verilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

YORUMLAR
500
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 10 Filistinli yaralandı Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı Video: İsrail, Batı Şeria'da 4.000'den Fazla Yerleşimci Evinin İnşasını Onayladı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 23:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Filistinli kanser hastası tutuklu serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement