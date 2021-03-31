Son dakika haber! Filistinli uzmanlar, 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Filistinli uzmanlar, 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor

31.03.2021 11:13
Son dakika haber! Filistinli uzmanlar, 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Filistinli uzmanlar, ülkede 15 yıl aradan sonra yapılması planlanan seçimlerin bölgesel ve uluslararası baskılara rağmen ertelenmesini uzak ihtimal olarak görüyor.

Filistinli uzmanlar, ülkede 15 yıl aradan sonra yapılması planlanan seçimlerin bölgesel ve uluslararası baskılara rağmen ertelenmesini uzak ihtimal olarak görüyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzaladı.

Geçen süreçte Filistin'de seçimlerin yapılıp yapılamayacağı bölgesel ve uluslararası arenada çokça konuşuldu.

Seçimleri iptal etmesi için Abbas'a baskı yapılıyor

Fetih Hareketi yetkilileri, İsrailli ve Arap çevrelerden yaklaşan seçimleri iptal etmesi için Abbas'a baskı yapıldığını belirtti.

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Sabri Saydam, 21 Mart'ta devlete ait Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail'in seçimlerin yapılmasını reddederek, Filistin yönetimini seçimleri iptal etmeye zorladığını" söyledi.

Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımı konusundaki belirsizliğe de işaret eden Saydam, Tel Aviv'in İsrail'deki seçimleri bahane ederek uluslararası topluma bu konuda net bir yanıt vermediğini ve Kudüs dosyasını ertelemeye çalıştığını dile getirdi.

İsrail ile bazı bölgesel ve Arap baskı unsurları da etkin

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali konusunda İsrail'in yanı sıra bazı bölgesel ve Arap baskı unsurlarının da etkin olduğunu kaydetti.

İsrail'in tehdit ve baskıları bir tarafa Arap ülkelerindeki provokatif eylemler, baskılar ve iç karışıklık çıkarma girişimlerinin Tel Aviv'e hizmet ettiğine işaret eden Rucub, ancak Abbas'ın bu baskıların tümünü reddettiğini vurguladı.

Hamas'ın kazanması endişesiyle seçimlere karşı çıkıyorlar

Rucub, söz konusu baskıların nedenine ilişkin bilgi vermezken yerel medyada yer alan haberlerde İsrail'in ve bazı bölge ülkelerinin "Fetih Hareketi içinde yaşanan bölünmeler nedeniyle Hamas'ın kazanması endişesiyle seçimlere karşı olduğu" yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

"Ertelemeden bahsetmek işlevsiz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelenmesi ihtimalini uzak gördüğünü belirtti.

Ebu Yusuf, "Ertelemeden bahsetmek işlevsiz. Seçimler, Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirmenin, devlet kurumlarını revize etmenin ve ulusal düzen ile demokrasiyi sağlamanın ilk adımı." dedi.

Seçimler, mevcut bölünmüşlüğü sona erdirmenin de anahtarı

Uluslararası toplumun demokrasinin tesisinde seçimlerin öneminin bilincinde olduğunu söyleyen Ebu Yusuf, "Biz de seçimlerin, mevcut bölünmüşlüğü sona erdirmenin anahtarı olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Seçimlerin yapılamamasının İsrail'in çıkarına olacağını kaydeden Ebu Yusuf, bu durumun Filistin için bir meydan okuma olduğunu sözlerine ekledi.

"Filistinliler, artık seçimlerden geri adım atmanın mümkün olmadığı bir aşamada"

Kudüs Üniversitesi Kudüs Gelecek Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmed Refik Avd, "Seçimlerin ertelenmesi meselesi konuşuluyor ancak birtakım risklere ve engellere rağmen bu beklenmiyor. Anayasal hak ve bölgesel bir talep olan seçimler, herhangi bir uzlaşı süreci için de artık şart oldu. Filistinliler, artık seçimlerden geri adım atmanın mümkün olmadığı bir aşamaya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin hızlı bir şekilde değiştiğine dikkati çeken Avd, Filistin tarafının kendi iç karışıklıklarını çözdükten sonra yeni politikalar, eğilimler ve ittifaklar geliştirerek yola devam etmesi gerektiğini belirtti.

Avd ayrıca, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin Filistin seçimlerinin ertelenmesi konusuna müdahil olmayacağını söyledi.

"Seçimlerin ertelenmesine neden olacak yeni bir gelişme yok"

Siyasi analist Talal Avkel de gerek içerde gerekse dışarda milletvekili seçimlerinin ertelenmesine neden olacak yeni etkenlerin varlığını "uzak bir ihtimal" olarak değerlendirdi.

Avkel, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, seçim kararnamelerini imzalarken, İsrail'in yanı sıra bölgesel ve uluslararası camianın da seçimlerle ilgili tutumlarını hesaba kattı. Seçimlerin ertelenmesine neden olacak yeni bir gelişme yok." şeklinde konuştu.

İsrail'in, seçim kararnameleri çıkarıldığı günden bu yana bu sürece müdahale ettiğini kaydeden Avkel, Tel Aviv'in Filistin yönetimine ve adaylara tehditler savurduğunu ancak bugün yaşadığı siyasi iç karışıklık nedeniyle mevcut tutumunun henüz net olmadığını dile getirdi.

Avkel, "Fetih'teki iç bölünmeler milletvekili aday listesini olumsuz etkilese bile bu durumun kamu yararına zarar verecek ve kaybetme korkusuyla seçimleri ertelemeye gidecek kadar ileri bir boyuta taşınmayacağı" öngörüsünde bulundu.

Hamas, seçimlerin neticelenmesi konusunda ısrarcı

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, seçimlerin ertelenmesi ya da iptaline neden olacak engellerin bulunmadığını ifade etti.

Kanu, Hamas'ın, seçimlerin neticelenmesi konusunda ısrarcı olduğunu, önündeki engelleri kaldıracağını ve başarıya ulaşması için çabalayacağını aktardı.

Filistin seçimlerinde Kudüs konusundaki belirsizliğin sürdüğünü hatırlatan Kanu, Hamas'ın Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılabilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.

Kanu, seçim sürecine müdahale etmemesi ya da Doğu Kudüs'te seçimlere engel olmaması için İsrail'e baskı yapıldığını söyledi.

Filistin seçimleri

FKÖ ile İsrail arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca Filistin Yönetimi'nin egemenlik sahası sayılan işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde milletvekili ve başkanlık seçimleri ilk defa 1996'da yapıldı. Filistinliler daha sonra başkanlık seçimleri için Ocak 2005'te sandık başına gitti.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin boykot ettiği 2005'teki başkanlık seçimlerini yüzde 62,52 oyla Filistin lideri Yasir Arafat'ın kurduğu Fetih Hareketinin tek adayı Mahmud Abbas kazandı.

Filistin genelinde 10 yıl aradan sonra 25 Ocak 2006'da yapılan milletvekili seçimlerini ise Hamas kazandı. Hamas, 132 sandalyeli Meclise 74 milletvekili göndermeye hak kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi 45 sandalyede kaldı.

Fetih Hareketinin o dönem önde gelen isimlerinden Muhammed Dahlan, Hamas'ın yönettiği bir hükümete katılmaya karşı çıkarken, Devlet Başkanı Abbas, Hamas'tan İsmail Heniyye'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Heniyye'nin 19 Mart 2006'da sunduğu Bakanlar Kurulu listesi, İsrail başta olmak üzere ABD ve Avrupa Birliği dahil uluslararası taraflarca reddedildi.

Hamas hükümetinin hem içeride hem de dış konularda çalışmasının engellendiği bir süreçte Fetih Hareketi dahil Filistinli gruplar, yeni hükümetin üst düzey isimlerine karşı karalama kampanyası başlattı ve bu durum Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olaylarına yol açtı.

Hamas ile Fetih arasında yaşanan şiddet olaylarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Yaşananlar, Hamas hükümetinin tamamen atıl duruma düşmesine ve Filistin sokağında tam bir parçalanmışlığa neden oldu.

Bu süreçte Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tam egemenlik sağlamayı başarırken, Batı Şeria'da yönetim bir kez daha Fetih Hareketine geçmiş oldu.

Filistin Anayasası, 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Avrupa Birliği, Milletvekili, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Filistinli uzmanlar, 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Filistinli uzmanlar, 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei