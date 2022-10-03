Son dakika haber! Film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada

03.10.2022 12:52
Son dakika haber! Film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada saldırganlar tekel bayisine silahla ateş açtı.

Beyoğlu'nda kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada saldırganlar tekel bayisine silahla ateş açtı. Bayiidekilerin tabancayla karşılık vermesi üzerine yolda çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, polis anlık müdahaleyle tarafları gözaltına alıp tabancalara el koydu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alkollü iki şahıs, siyahi bir kadına takip ederek rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine iki kadın bulvar üzerinde bulunan bir tekel bayiine sığındı. Bayideki iki gencin kadınlara sahip çıkması üzerine iki şahıs ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından iki şahıs tehditler savurarak bayiiden ayrıldı. Olaydan 1 saat sonra eline silah alıp bayiye gelen iki şahıs, bayiye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda içecek dolabının camı tuzla buz olurken, tekel bayiindeki iki genç ise tezgahın altına sığınarak mermilerden son anda kurtuldu.

ÇATIŞMA ANLARI FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Saldırının ardından tezgahtan kuru sıkı tabanca alan iki gençten biri dışarıya çıkarak saldırganlara ateş açtı. Saldırganların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. O esnada bulvar üzerinde devriye gezen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları etkisiz hale getirerek silahlarına el koydu. Film sahnelerini aratmayan o silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda 1 saldırgan gözaltına alınırken, kuru sıkı tabancayla karşılık veren 2 genç ise emniyete götürüldü.

POLİS TARAFLARI YAKALAYIP SİLAHLARA EL KOYDU

Olayın ardından bulvara gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, bir süre inceleme yaptı. Kovanları ve kuru sıkı tabancayı toplayarak delil torbasına koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Saldırganlardan birini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(Doğan Can Cesur - İHA)

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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