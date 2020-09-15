ZONGULDAK'ta film ve belgesellere konu olan ve 'merdivenli şehrin çöpçü katırları' olarak bilinen katırlar artık şehirin sokaklarında görülmeyecek. Kentin 80 yıldır dar ve merdivenli sokaklarının temizliğinde katırlar hizmet veriyordu. Zonguldak Belediyesi temizlik hizmetindeki bazıları yıllarca hizmet veren son 11 katırı düzenlediği törenle emekliye ayırdı.

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri yaklaşık 80 yıldır görev yapan katırlar, kentin dar ve merdivenli sokaklarında temizlik çöp toplamada kullanılıyor. Kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakları bulunan Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde görev yapan katırlar birçok filmlere, belgesellere ve fotoğraf yarışmalarına konu oldu. Zonguldak Belediyesi, kente bulunan hayvan severlerle birlikte yapılan çalışmanın ardından katırların görevden alınmasına karar verdi. Şu anda görevde olan 11 katır da emekliye ayrıldı. Pazar günü son seferine çıkacak katırların ardından belediyeye başvuran ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlara ücretsiz verileceği açıklandı.