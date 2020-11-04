Son dakika haber: Financial Times, Macron'u eleştiren yazıyı yayından kaldırdı - Son Dakika

Son dakika haber: Financial Times, Macron'u eleştiren yazıyı yayından kaldırdı

04.11.2020 16:33
Son dakika haber: Financial Times, Macron'u eleştiren yazıyı yayından kaldırdı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Politico Europe adlı haftalık derginin ardından Financial Times gazetesi de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu eleştiren bir yazıyı yayından kaldırdı.

Politico Europe adlı haftalık derginin ardından Financial Times gazetesi de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu eleştiren bir yazıyı yayından kaldırdı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times, "Macron'un 'İslami bölücülüğe karşı savaşı Fransa'yı sadece daha fazla böler" başlıklı yazıyı sitesinden sildi.

Mehreen Khan tarafından kaleme alınan yazıya ulaşmak isteyenler, "Financial Times, bilgi hataları içerdiği ortaya çıkmasının ardından Fransa ve İslamcılara karşı tavrı ile ilgili bir görüş yazısını internet sitesinden kaldırdı." notuyla karşılaştı.

Yazıda Macron'un terör saldırılarına yol açan şiddet içeren aşırılığı ortadan kaldırmak için Fransa'nın 6 milyon Müslümanına ihtiyacı olacağı belirtilmiş, ancak Cumhurbaşkanı'nın Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle ciddi bir başarısızlık riskiyle karşı karşıya olduğu savunulmuştu.

Fransız Müslümanların, terörizme karşı Macron'un en büyük müttefikleri olması gerektiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Buna rağmen (Macron) onları kucaklamak yerine, aşırı sağa ve seçim hırslarına hizmet eden bir stratejiyi seçti. Zayıf bir cumhuriyetin, içindeki bir düşman tarafından istila edilmesi eşiğinde olduğunu öngören bir görüş bu. 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde, Sayın Macron muhtemelen Müslümanlara cumhuriyeti aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinden kurtarmak için kendisine oy vermeleri gerektiğini söyleyecek. Bu tehdit, liberal bir cumhurbaşkanının düşmanca tutuma maruz kalmaları durumunda Müslümanlar açısından inandırıcı olmama tehlikesi ile karşıya karşıya."

Politico Europe da Macron'u eleştiren yazıyı kaldırmıştı

Fransa'da Politico Europe isimli haftalık dergi de 2 Kasım'da yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransız sekülerler arasında yarattığı rahatsızlık nedeniyle internet sitesinden kaldırılmıştı.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıyı, "editöryal standartlarına" uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıklamıştı.

Fransa'da laikliğin, belli bir kesimin baskı aracına evrildiği ve adeta sivil bir din haline dönüştüğü belirtilen söz konusu yazıda, "Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci laikliği için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesi yer almıştı.

Politico, Europe, Fransa, Times, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Financial Times, Macron'u eleştiren yazıyı yayından kaldırdı - Son Dakika


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