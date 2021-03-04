Son dakika haber... Finberg, yurt dışındaki ilk yatırımını Invstr'a yaptı

Yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg, yurt dışındaki ilk yatırımını dünyanın birçok ülkesinden 1 milyona yakın kullanıcısı olan ödüllü uygulama Invstr'a yaptı.

Fibabanka'nın açıklamasına göre, banka, 2018'de hayata geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg yurt dışındaki ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Fibabanka Genel Müdürü ve Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, büyüme stratejilerine uygun olarak Finberg ile yeni alanlara girmeyi hedeflediklerini ve yurt dışındaki finansal ürünlere entegre projeler sunan girişimleri de destekleyeceklerini bildirdi.

Finberg ile sadece yatırım yaparak değil, sektörden çeşitli girişimleri de bir araya getirerek ekosistemi büyütme gayretinde olduklarını kaydeden Mert, şu açıklamalarda bulundu:

"Yurt dışında Finberg ile yaptığımız bu yatırım hem eriştiğimiz ekosistemi genişletmek hem de ülkemizde yatırımlara bilgi, tecrübe ve network aktarımı açısından çok önemli bir adım. Fibabanka olarak, Fiba Grubu bünyesinde Finberg'i hayata geçirirken girişimlere ortak olmayı ve birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi hedefliyorduk. Aradan geçen 3 yıl içinde yarattığımız sinerji bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 2020 itibarıyla, Finberg'in fon büyüklüğünü artırarak ilerlemeye karar verdik."

"Yatırım araçlarına ilgi artarak sürüyor"

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin ise, son dönemde yatırım teknolojilerine yönelik ilgiyi heyecanla takip ettiklerini belirterek, salgın öncesinde başlayan yatırım araçlarına yönelik ilginin katlanarak sürdüğünü anlattı.

Elgin, "İnsanların yatırım dünyasına giriş bariyerini düşürmek çok önemli ama bu alanda inanılmaz bir bilgi eksikliği de var. Invstr, sadece bir yatırım platformu olarak değil, insanlara sunduğu eğitim olanakları ve kullanıcı deneyimiyle dikkatimizi çekti." ifadelerini kullandı.

Invstr Kurucusu Kerim Derhalli de, Finberg'i yatırımcı olarak aralarında görmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Finberg'in desteğiyle birinci sınıf Türk teknik uzmanlığını, finansal eğitimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve daha akıllı yatırımları teşvik etmek üzere dünyanın geri kalanına ihraç ediyoruz." açıklamasında bulundu.