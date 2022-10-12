Olay, Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağı Mahallesi Hancılar mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aşçı'dan (76) haber alamayan yakınları kendisini aramaya çıktı. Dün akşam geç saatlerde yapılan aramada Mehmet Aşçı'nın cesedi bir akrabasına ait fındık bahçesinde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebini otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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