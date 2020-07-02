Son dakika haber... Fındık ihracatında başarı hikayesi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber... Fındık ihracatında başarı hikayesi sürüyor

Son dakika haberine göre Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındıkta 1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracatın, şimdiden bütün zamanların rekorunu kırarak 311 bin 499 tona ulaştığını bildirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındıkta 1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracatın, şimdiden bütün zamanların rekorunu kırarak 311 bin 499 tona ulaştığını bildirdi.

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Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2019/2020 sezonunun bitmesine iki ay kala fındık ihracatında ulaşılan rakamların yüz güldürmeye devam ettiğini belirtti.


Fındıkta 1 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracatın, şimdiden bütün zamanların rekorunu kırarak 311 bin 499 tona ulaştığını ifade eden Sevinç, bu rakamın 31 Ağustos 2020'de 330 bin tonu geçebileceğini tahmin ettiklerini vurguladı.


Sevinç, Türkiye fındık ihracatından gelen net döviz miktarının ise 30 Haziran 2020 itibariyle 2 milyar dolara ulaştığını aktararak, bu rakamın da ağustos ayı sonunda 2,2 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.


"Başarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir"


Bu sonuçların, Türk fındık ihracat sektörü ve Türk fındık sanayicileri için büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Sevinç, şöyle devam etti:

"Bu başarıda elbette ihracatçılarımız kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, politikaları dünya dengelerini ve üreticiyi gözeterek erken açıklayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli' ve fiyat regülasyonunu büyük oranda doğru yöneten TMO'nun da payları takdire şayandır. Ayrıca her platformda tüm ihracatçıların yanında olan ve bütün taleplerimizi dinleyip sonuca ulaştıran Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a da müteşekkiriz. Özetle başarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir."

Sevinç, yüksek rekolte korkusunun yıkıldığını da belirterek, "2019 yılı fındık rekoltesinin 800 bin tondan fazla olduğu gerçeği ve önceki yıldan kalan devir miktarı ile oluşan korkular, ihracatçılarımızın olağanüstü mahareti ve uluslararası talep desteği bir hüsran değil, korku duvarlarının yıkıldığı rekor yılına dönüştü. Ayrıca yüksek rekolteye rağmen oluşan iyi fiyatlar ile üreticilerimizin de kazançlı bir sezon geçirmesi mutluluğumuzu daha da artırdı." ifadeslerini kullandı.

"Türk fındığı, lokal popülist çılgınlıklara terk edilemeyecek kadar değerlidir"

Zor bir yıla girildiğini de savunan Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:


"2020/2021 fındık ihracat sezonunun ise dalga dalga yayılan pandeminin oluşturduğu talep krizi ile çok zorlu geçeceği şimdiden bellidir. Bu zorlukla Türkiye'de geçen yıldan düşük olacağı tahmin edilen 2020 ürünü rekoltesine rağmen rakip üretici ülkelerdeki yüksek rekolteler nedeniyle dünya fındık arz toplamının geçen yıldan yüksek olacağı anlaşılmaktadır.

Başta Amerikan bademi olmak üzere Türk fındığına çeşitli kategorilerde rakip diğer sert kabuklu yemişler, çok yüksek rekolteler nedeniyle olağanüstü fiyat düşüşleri yaşamaktadır.

Halen pek çok alandaki en büyük rakibimiz ABD bademi, Türk fındığının yarı fiyatına yakın olup fiyatlarının daha da düşeceği öngörülmektedir. Bu durum fındığımıza mutlaka olumsuz yansıyacaktır."

Pandemi nedeni ile bir talep belirsizliği dönemi yaşandığını belirten Sevinç, "Bu durumun uzun sürebilecek bir düşük talep dönemine ve durgunluğa evrilme ihtimali mevcuttur.

Unutulmamalıdır ki arz talep dengesi her türlü iktisadi faaliyetin başat faktörüdür ve daima son sözü bu denge söyler. Bugün piyasalarda yaşanan sıkıntılar da uçuk kaçık senaryolardan değil, arz talep dengesinin talep ayağının doğru tahmin edilememesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle yeni sezon politikası oluşturulurken üretici memnuniyeti yanında dünya dengeleri de dikkatle gözetilmelidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, Türk fındığının lokal popülist çılgınlıklara terk edilemeyecek kadar değerli ve fındık ihracatının da çok ciddi bir konu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde binlerce yıllık tarihimizden kaynaklanan mevcut devlet aklının en doğru çözümü bulacağına inanıyoruz. Türk fındık ihracatçılarının hükümetin ilan edeceği politikalar sonrasında yine tüm zorlukları aşarak yeni rekorlar için koşacağından aziz milletimiz emin olmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Fındık ihracatında başarı hikayesi sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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