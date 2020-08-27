Son dakika haber... Fındık işçilerini taşıyan cip devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Recep Kanık idaresindeki 55 LK 480 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Araçta bulunan Ufuk Aksu (23) olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Recep Kanık, Selçuk Kaya ve Selçuk Pala yaralandı. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ufuk Aksu'nun askerden yeni terhis olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN