Son dakika haber: Finike'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber: Finike'de kaçak alkol operasyonu

15.04.2022 11:00
Son dakika haber: Finike'de kaçak alkol operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde 10 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde 10 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turunçova Mahallesi'nde ikamet eden A.S. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, farklı ebatlarda şişelere konulmuş vaziyette toplam 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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Hisarcık, Antalya, Finike, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Finike'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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