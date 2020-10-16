Finlandiya Başbakanı Marin, AB toplantısını terk etti - Son Dakika

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Brüksel'de katıldığı AB Liderler Zirvesi sırasında temas ettiği bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu zirveden ayrıldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ni, toplantı esnasında temasta bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından terk etti. Önlem olarak toplantıdan ayrılan Marin, Finlandiya'ya döndü.

Başbakanlık İletişim Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Marin'in önlem olarak Finlandiya'ya geri döndüğü, gerekli testlerin yapılacağı ve bu süre zarfında Başbakanlık konutu Kesranta'da karantinada kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Sanna Marin'in, toplantıyı terk ederken, İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven'den zirvenin geri kalanı için Finlandiya'yı temsil etmesini rica ettiğini duyurdu.

-İHA-