Son dakika haber... Firari eski emniyet müdürleri A.D. ve İ.E., FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı. - Son Dakika

Son dakika haber... Firari eski emniyet müdürleri A.D. ve İ.E., FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
06.01.2021 13:24
Edinilen son dakika gelişmesine göre Firari eski emniyet müdürleri A.D. ve İ.E., FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
Firari eski emniyet müdürleri A.D. ve İ.E., FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı. - ANKARA
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