Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

27.07.2022 01:17

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan çok namlulu roketatarlı saldırı sonucu Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal (24) şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından yapılan çok namlulu roketatarlı saldırı sonucu Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal (24) şehit oldu.

Suriye'nin Azez Cibrin üs bölgesinde 26 Temmuz günü terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Çok namlulu roketatarlı saldırı sonucu şehit düşen askerin, Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal (24) olduğu belirlendi. Otal'ın şehadet haberi, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Mühimmat ve Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun ve askeri yetkililerce aileye verildi. Şehit Otal'ın, Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evinin sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Mert Otal'ın 22 yaşında Mustafa adında bir erkek kardeşinin olduğu, anne ve babasının da 2010 yılında boşandığı öğrenildi. Annesi Arzu Otal'ın Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde yaşadığı, babasının ise Keskin ilçesinde ikamet ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Fırat, PKK, Yerel, Güncel, Son Dakika

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