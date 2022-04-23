FIRIN DENETİMİNDE GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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FIRIN DENETİMİNDE GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE SALDIRI KAMERADA

23.04.2022 10:27
FIRIN DENETİMİNDE GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE SALDIRI KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'da ekmek fırınında ramazan ayı denetimi yapan 3 görevli, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi.

AFYONKARAHİSAR'da ekmek fırınında ramazan ayı denetimi yapan 3 görevli, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 gıda kontrol görevlisi, ramazan denetimi kapsamında Kanlıca Mahallesi'ndeki bir fırında hijyen kontrolü yaptı. Kanlıca Mahallesi'ndeki fırını inceleyen ekipler, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darbedildi. Hafif yaralan üç görevli, olayın ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından, olaya ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaşıp, saldırıyı duyurdu. Görüntülerde, saldırganın kadın görevlinin elinden makbuzu alıp iteklediği, erkek görevliye ise tekme ve yumruk attığı yer alıyor.

Toç Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nevzat Karakoçan, gıda kontrol ekibine saldırıyı kınadı. Karakoçan, 'Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Haber: İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Kaynak: DHA

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