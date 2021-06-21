FIRINDA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

ADIYAMAN'da, ekmek fırınında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Karakurt'a ait ekmek fırınından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında fırının bulunduğu binada oturan 6 kişi ise dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan 6 kişi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oksijen takviyesi yapılan 6 kişi taburcu edilirken, fırındaki yangın ise itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.