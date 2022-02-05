Üye Girişi
Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

05.02.2022 19:39

Son dakika haber: MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir fırına kapısını zorlayarak giren 1 kişi, çekmecedeki toplam 3 bin TL bozuk parayı çaldı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir fırına kapısını zorlayarak giren 1 kişi, çekmecedeki toplam 3 bin TL bozuk parayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki fırına önceki gün saat 02.57'de gelen 1 kişi, kapıyı tornavidayla zorlayarak içeri girdi. Şüpheli, bir süre içerde keşif yaptıktan sonra çekmede, bir torba içinde bulunan toplam 3 bin TL'yi çalıp, kaçtı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi durumu Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis iş yeri ve çevresindeki 17 güvenlik kamerasındaki toplam 51 saatlik görüntü kaydını teke tek izleyip, şüphelinin Mesut S., olduğunu belirledi.

TORNAVİDASINI UNUTTUĞU İŞ YERİNE GERİ DÖNMÜŞ

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Mesut S.'nin şarküterinin kapısını zorlayarak açmakta kullandığı tornavidayı hırsızlığın ardından unuttuğu, ancak daha sonra dönüp aldıktan sonra tekrar çıktığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis Mesut S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., tutuklandı.

Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Menderes, Hisarcık, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:45:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement