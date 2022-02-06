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Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

06.02.2022 11:04

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir fırına kapısını zorlayarak giren 1 kişi, çekmecedeki toplam 3 bin TL bozuk parayı çaldı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir fırına kapısını zorlayarak giren 1 kişi, çekmecedeki toplam 3 bin TL bozuk parayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki fırına önceki gün saat 02.57'de gelen 1 kişi, kapıyı tornavidayla zorlayarak içeri girdi. Şüpheli, bir süre içerde keşif yaptıktan sonra çekmede, bir torba içinde bulunan toplam 3 bin TL'yi çalıp, kaçtı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi durumu Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis iş yeri ve çevresindeki 17 güvenlik kamerasındaki toplam 51 saatlik görüntü kaydını teke tek izleyip, şüphelinin Mesut S., olduğunu belirledi.

TORNAVİDASINI UNUTTUĞU İŞ YERİNE GERİ DÖNMÜŞ

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Mesut S.'nin şarküterinin kapısını zorlayarak açmakta kullandığı tornavidayı hırsızlığın ardından unuttuğu, ancak daha sonra dönüp aldıktan sonra tekrar çıktığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis Mesut S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., tutuklandı.

Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

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Türk Lirası, Menderes, Hisarcık, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: FIRINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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